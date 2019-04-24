В Китае приняли решение об аресте экс-главы Интерпола

Верховная народная прокуратура Китая приняла решение взять под арест экс-главу Интерпола, бывшего заместителя министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэя по подозрению во взяточничестве, следует из сообщения ведомства.

"После завершения расследования государственного комитета по надзору материалы дела бывшего заместителя министра общественной безопасности Мэн Хунвэя, подозреваемого во взяточничестве, переданы на рассмотрение органов прокуратуры", - говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что прокуратора приняла решение взять под арест Мэн Хунвэя, расследование дела продолжается.

В начале октября 2018 года СМИ сообщили, что власти Франции начали расследование исчезновения президента Интерпола, отправившегося в Китай в конце сентября. Сообщалось, что Мэн Хунвэй покинул Францию 29 сентября и с того момента больше не выходил на связь. Об исчезновении президента Интерпола французской полиции сообщила его жена, проживающая вместе с детьми в Лионе, где находится штаб-квартира организации.

Власти Китая впоследствии заявили, что считавшийся пропавшим глава Интерпола подозревается в нарушении закона и государственный комитет по надзору проводит расследование в его отношении. Спустя несколько часов Интерпол сообщил, что генеральный секретариат в Лионе получил прошение о сложении полномочий Мэн Хунвея в качестве президента организации. В ноябре власти Франции закрыли расследование по делу о его исчезновении.

Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины в конце марта 2019 года сообщила, что после проведенного антикоррупционного расследования Мэн Хунвэя исключили из КПК и сняли со всех государственных постов, а все материалы расследования комиссии в отношении бывшего чиновника переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.