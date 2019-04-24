NASA впервые в истории зафиксировала "марсотрясение"

Аппарат NASA InSight впервые зафиксировал вероятное землетрясение на планете Марс. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

"Аппарат NASA InSight на Марсе впервые зафиксировал вероятное "марсотрясение"", - говорится в пресс-релизе.

По данным американского ведомства, землетрясение произошло 6 апреля, в 128-й день Марса.

Отмечается, что это первое зафиксированное дрожание, которое произошло в середине самой планеты, а не на ее поверхности.

Ныне ученые благодаря полученным данным попытаются выяснить истинную причину сигнала.

Как сообщалось, 23 декабря прошлого года Аппарат NASA InSight развернул свой первый инструмент на поверхности Марса, завершив важный этап миссии.

На новых снимках с посадочного аппарата виден сейсмометр на поверхности, его медное покрытие едва освещено в марсианских сумерках.