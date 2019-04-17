SpaceX и NASA запустят аппарат для защиты Земли от астероидов

NASA подписало контракт с ракетостроительной компанией SpaceX на сумму $ 61 млн c целью осуществить запуск космического аппарата DART для уничтожения потенциально опасных для Земли астероидов. Об этом сообщает Extremetech.

"Тест двойного перенаправления астероидов (DART) разрабатывается уже несколько лет, и теперь он имеет реальную дату запуска и подписанный контракт со SpaceX. DART отправится в космос на борту ракеты Falcon 9, чтобы взорвать астероид в июне 2021 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, DART, являющийся частью планетарной оборонной инициативы NASA, находится в стадии разработки в Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса.

Планируется, что DART столкнется с астероидом Didymos. Технически Didymos - это два объекта, которые вращаются в паре друг с другом. Didymos A составляет в диаметре около 800 м, в то время как Didymos B (иногда его называют Didymoon) - всего 170 м.

Предполагается, что они пройдут в нескольких миллионах километров от Земли в октябре 2022 года. Именно тогда DART и должен столкнуться с астероидом на скорости более чем 6 км в секунду.

Ученые собираются проверить, как космическое оружие против астероидов размером с холодильник, может повлиять на их траекторию. В случае, если огромное количество кинетической энергии при ударе DART не изменит траекторию астероида - исследователям придется искать другой способ защиты Земли от опасных космических объектов.