Последнее обновление: 14.07.2020 15:40

NASA назвало дату запуска космической миссии на Марс

Категории: США NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует запуск на Марс космического корабля с марсоходом "Perseverance". Запуск предварительно запланирован на 30 июля.

Запуск запланирован на 7:50 утра по местному времени. Подготовка к запуску космического корабля продолжается. Команда готовится доставить марсоход "Perseverance" на стартовую площадку, передает РБК.

В NASA подчеркивают, что дата запуска может измениться. На это могут повлиять различные факторы, в частности, результаты тестирования всех систем корабля или метеоусловий. Однако запустить корабль с марсоходом планируют не позднее 15 августа.

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