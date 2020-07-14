NASA назвало дату запуска космической миссии на Марс

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует запуск на Марс космического корабля с марсоходом "Perseverance". Запуск предварительно запланирован на 30 июля.

Запуск запланирован на 7:50 утра по местному времени. Подготовка к запуску космического корабля продолжается. Команда готовится доставить марсоход "Perseverance" на стартовую площадку, передает РБК.

В NASA подчеркивают, что дата запуска может измениться. На это могут повлиять различные факторы, в частности, результаты тестирования всех систем корабля или метеоусловий. Однако запустить корабль с марсоходом планируют не позднее 15 августа.