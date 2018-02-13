Последнее обновление: 13.02.2018 17:51

NASA сворачивает финансирование МКС - с 2025 года

Национальное управление США по аэронавтике и космическому пространству объявило о намерении прекратить государственное финансирование Международной космической станции.

"Исполняющий обязанности директора NASA Роберт Лайтфут сказал, что федеральная поддержка МКС должна по плану прекратиться с 2025 года", - говорится в сообщении NHK World.

Вместо этого NASA рассмотрит возможность приватизации этой станции. Управление намеревается попросить 150 миллионов долларов в 2019 финансовом году, чтобы помочь коммерческим компаниям расширить свою деятельность на околоземной орбите.

Этот план также предусматривает направление 10 с половиной миллиардов долларов на пилотируемые полеты в космос. Сюда включается миссия на лунную орбиту, которую планируется осуществить к 2023 году.

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