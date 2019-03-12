В NASA анонсировали возвращение астронавтов на Луну и высадку на Марс

Бюджет Национального космического агентства США в 2020 году вырастет на 6% до 21 млрд долларов.

Это поможет NASA уже в следующем десятилетии провести высадку космонавтов на Луне.

С таким заявлением выступил руководитель NASA Джим Бранденстайн. "Мы пойдем на Луну в следующем десятилетии с инновационными, новыми технологиями и системами, чтобы исследовать больше мест на поверхности Луны, чем когда-либо ранее", - подчеркнул он.

"В этот раз, когда мы отправимся на Луну, мы там останемся. Мы будем использовать то, что мы узнаем на Луне, для следующего гигантского скачка – отправки космонавтов на Марс", - пояснил глава агентства.

Бранденстайн дал понять, что до осуществления этих амбициозных целей будут привлекать также "коммерческих и международных партнеров". Состоится высадка на Луне ориентировочно в 2028 году, а предшествовать ей земляные работы роботов, которые начнутся уже в этом году. Планы же полетов людей на Марс должны обрести реальные очертания больше, чем через десять лет – в 2030-х.