В США разрешили доставку беспилотниками

Федеральное управление гражданской авиации США выдало компании Wing сертификат воздушного перевозчика. Это позволит ей начать перевозки грузов с помощью беспилотников, сообщает The Washington Post.

Компания получила одобрение авиационных властей после того, как выполнила требования, которые выдвигают традиционным авиакомпаниям.

Компания Wing планирует в течение нескольких месяцев начать коммерческие поставки в двух сельских общинах в штате Вирджиния. В дальнейшем она собирается заниматься поставками в других регионах США.

Wing стала первой компанией по доставке товаров с помощью беспилотников, получившей разрешение авиационных властей США. Аналогичные разрешения также планируют получить Uber, UPS и другие компании.