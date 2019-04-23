В антикоррупционном бюро Украины проходят обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках дела о возможном получении взяток правоохранителями, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в НАБУ.

"Прямо сейчас ГБР проводит обыски", - приводит слова источника агентство.

По словам источника, обыски проводятся в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении государственных средств в оборонной сфере, а также привлечении внештатного агента Евгения Шевченко к расследованиям НАБУ.