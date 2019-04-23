Последнее обновление: 23.04.2019 16:52

В антикоррупционном бюро Украины проходят обыски

Государственное бюро расследований (ГБР) проводит обыски в здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках дела о возможном получении взяток правоохранителями, передает во вторник агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в НАБУ.

"Прямо сейчас ГБР проводит обыски", - приводит слова источника агентство.

По словам источника, обыски проводятся в рамках расследования дела о возможном получении взяток правоохранительными органами за закрытие дел о хищении государственных средств в оборонной сфере, а также привлечении внештатного агента Евгения Шевченко к расследованиям НАБУ.

blog comments powered by Disqus
<Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование