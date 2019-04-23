Две трети бельгийцев хотят присоединения Бельгии к ДЗЯО

Шестьдесят четыре процента бельгийцев выступают за присоединение Бельгии к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу "Бельгийской коалиции против ядерного оружия".

"Это показывает, что существует широкая поддержка более амбициозной бельгийской политики в области ядерного разоружения", - говорится в пресс-релизе НПО, распространенном в Брюсселе.

Как показал опрос, которым были охвачены 1006 человек, 49% респондентов выступили против (поддерживают 27%) нахождения американского ядерного оружия на базе бельгийских ВВС Кляйн Брогель в провинции Лимбург. Согласно данным независимых экспертов, размещаются от 10 до 20 американских ядерных боеголовок типа B61. Официальные власти не подтверждают, но и не опровергают эту информацию.

Договор о запрещении ядерного оружия был подписан в ООН в июле 2017 года. Страны-члены НАТО, включая Бельгию, подписать соглашение отказались.

В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно заявили, что выступают против и не будут подписывать ДЗЯО, который, по их мнению, не учитывает ключевые проблемы, которые должны быть решены для достижения устойчивого ядерного разоружения в глобальных масштабах, противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия, что может еще больше затруднить дальнейший прогресс в области разоружения.