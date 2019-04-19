Последнее обновление: 19.04.2019 13:03

Европарламент ужесточает нормы выбросов CO2 для автобусов и грузовиков

Евросоюз вводит обязательные нормы выбросов углекислого газа для грузовых автомобилей и автобусов. Депутаты Европарламента одобрили соответствующий документ в четверг, 18 апреля.

В частности, к 2025 году выброс двуокиси углерода грузовым транспортом должен сократиться на 15 процентов, к 2030 году - на 30 процентов по сравнению с уровнем 2019 года.

Кроме того, с 2025 года не менее двух процентов выпускаемых в ЕС грузовиков и автобусов должны обладать нулевым или близким к нему уровнем выбросов. В противном случае производителям грозят денежные штрафы. Новые правила вступят в силу после их утверждения Советом Евросоюза.

В свою очередь производители грузовиков и автобусов еще в феврале выступали с резкой критикой нововведений, ссылаясь на чрезмерные требования европейского законодательства.

blog comments powered by Disqus
<Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование