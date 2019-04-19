Европарламент ужесточает нормы выбросов CO2 для автобусов и грузовиков

Евросоюз вводит обязательные нормы выбросов углекислого газа для грузовых автомобилей и автобусов. Депутаты Европарламента одобрили соответствующий документ в четверг, 18 апреля.

В частности, к 2025 году выброс двуокиси углерода грузовым транспортом должен сократиться на 15 процентов, к 2030 году - на 30 процентов по сравнению с уровнем 2019 года.

Кроме того, с 2025 года не менее двух процентов выпускаемых в ЕС грузовиков и автобусов должны обладать нулевым или близким к нему уровнем выбросов. В противном случае производителям грозят денежные штрафы. Новые правила вступят в силу после их утверждения Советом Евросоюза.

В свою очередь производители грузовиков и автобусов еще в феврале выступали с резкой критикой нововведений, ссылаясь на чрезмерные требования европейского законодательства.