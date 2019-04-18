Последнее обновление: 18.04.2019 11:57

В Бельгии обнаружили более ста организаций мусульман-салафитов

Служба безопасности Бельгии насчитала в королевстве около 100 организаций мусульман-салафитов, сообщила в четверг газета De Tijd.

Салафизм - мусульманское течение, сторонники которого выступают за установление исламского государственного правления, базирующегося исключительно на Коране и Сунне.

Как отмечает издание, официальных данных о количестве салафитских организаций у властей Бельгии нет, тем не менее, министр юстиции Кун Гинс, отвечая на парламентский запрос, заявил ранее, что "действительно имеет место увеличение числа групп и инициатив, связанных с салафизмом".

Служба госбезопасности Бельгии ранее уже обращала внимание властей на активизацию в королевстве салафитского движения, члены которого отвергают существование и функционирование демократических институтов, а также на то, что исламские радикалы, выступающие за возвращение к так называемому "чистому" исламу, усиливают свое влияние на мусульманское население Бельгии.

Осенью 2017 года тогда госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен заявил, что принял решение лишить за проповедование салафизма вида на жительство в Бельгии имама большой мечети Брюсселя, являющегося гражданином Египта.

По словам Франкена, в Бельгии есть проблемы с "радикальным исламом и салафизмом", но не с исламом как религией.

Власти королевства уделяют значительное внимание противодействию распространению в мечетях на территории Бельгии идей салафизма, проповедование которого считают одной из причин радикализации молодежи.

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