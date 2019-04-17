Газпром предупредил о снижении потребности ЕС в газе для закачки в ПХГ

Газпром предупредил о низкой потребности Европы в газе для восполнения запасов в подземных газовых хранилищах (ПХГ) в летний период.

Общий объем активного газа в ПХГ Европы к началу сезона закачки газа составил 38,2 миллиарда кубометров - максимум за семь лет, ссылается Газпром на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 42 процента.

“На темпы отбора газа из европейских подземных хранилищ в отопительном сезоне 18/19 годов значительно повлияла теплая погода, - сообщил Газпром. - Таким образом, в текущий период закачки потребность в газе для восполнения запасов в ПХГ будет существенно ниже, чем в прошлые годы”.

Пока Газпром закачал в европейские ПХГ 1,4 миллиарда кубометров газа. В результате объем активного газа Газпрома в хранилищах Европы вырос до 6,4 миллиарда кубометров. К началу сезона закачки в них находилось 5 миллиардов кубометров — в 3,3 раза больше, чем к началу прошлого сезона закачки.