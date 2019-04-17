Последнее обновление: 17.04.2019 17:05

Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама

Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.

"Международный архитектурный конкурс для восстановления шпиля собора Нотр-Дама будет организован", - сказал глава французского кабмина после заседания совета министров в среду.

По словам премьера, конкурс "позволит установить, стоит ли восстанавливать шпиль... в его исходном виде, или же нужен новый шпиль".

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, также как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами. Прокуратура открыла расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия - случайный характер возгорания. Свою помощь в восстановлении собора и сборе средств на его реставрацию предложили международные организации и крупные компании.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к нации заявил о намерении провести реконструкцию собора за пять лет.

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