Вход во французские музеи и дворцы на два дня станет бесплатным

Во Франции многие исторические и культурные объекты бесплатно распахнут свои двери для посетителей в рамках Европейских дней культурного наследия.

Так, 16 и 17 сентября почти 17 тысяч французских памятников и учреждений культуры будут открыты для посещения. У туристов будет прекрасная возможность побывать в закрытых для публики зданиях суда, торговых палатах, а также посетить музеи и замки, пишет tio.by.

Отмечается, что помимо Лувра, замков Луары и Версальского дворца, в эти дни можно будет посетить штаб-квартиры телевизионных каналов, старые тюрьмы, фабрики и заводы.

В Париже стоит отправиться в резиденцию президента Франции – Елисейский дворец, отель Beauvau, где теперь располагается Министерство внутренних дел, и на выставку "научной полиции". Также гиды советуют заглянуть в знаменитое здание криминальных служб на набережной Орфевр, во французский Сенат, в теплицы Люксембургского сада и школу танцев Парижской оперы.

В Лионе для публики откроется закулисье оперного театра, историческая больница l'Hôtel-Dieu, городская ратуша, отель Des Célestins. В Бордо будет шанс увидеть изнутри базилики Святого Михаила и Святого Серина, собор Святого Андрея, Национальную оперу и мэрию. В Лозанне для местных жителей и туристов откроют двери церковь Святого Герасима и сокровищница аббатства Сен-Морис.