Air France обеспечит бесплатную перевозку участников реставрации Нотр-Дама

Компания Air France будет бесплатно перевозить всех специалистов, которые примут участие в реставрации собора Парижской Богоматери после пожара.

"Команды Air France и Air France-KLM по всему миру были глубоко поражены и опечалены (пожаром). Именно поэтому генеральный директор Air France-KLM Бенджамин Смит принял решение вместе с Анн-Мари Кудер, президентом Air France-KLM, и Анн Ригай, генеральным директором Air France, что Air France обеспечит бесплатную перевозку всех официальных участников реконструкции собора Нотр-Дам в Париже", - говорится в заявлении Air France.

Кроме того, отмечается, что в ближайшее время будет создана "система добровольного сбора средств" среди клиентов компании для помощи финансированию реконструкции.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером в понедельник. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. По данным французских СМИ, ЧП может быть связано с реставрационными работами. Прокуратура открыла расследование в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. Как заявил прокурор республики, пожар в соборе не был преднамеренным, приоритетная версия - случайный характер возгорания. Свою помощь в восстановлении собора и сборе средств на его реставрацию предложили международные организации и крупные компании.