Нехватка кадров тормозит рост оборонного производства в Европе

Оборонная промышленность в Европе стремительно растет, но столкнулась с серьезной нехваткой кадров. Об этом пишет Reuters.

Компании не успевают производить ракеты, танки и дроны, поскольку не хватает специалистов - от инженеров до сварщиков.

"Если бы на рынке были люди, мы бы наняли большинство сразу. У нас есть для этого заказы", - рассказал вице-президент по операциям чешской PBS Group Павел Чехал.

Спрос на специалистов усилился после полномасштабного вторжения России в Украину. Согласно данным Еврокомиссии, 78% военных закупок стран ЕС в 2022-2024 годах ушли за пределы блока - из них 63% в США. ЕС стремится изменить ситуацию и вернуть заказы на европейские предприятия.

Во Франции компания KNDS, производитель артсистемы CAESAR, применяемой в Украине, увеличивает производство и планирует ежегодно наращивать штат на 50%.

Особенно не хватает специалистов с узкой специализацией - AI-инженеров, сборщиков точного оборудования, сварщиков, механиков. "Мы не производим CAESAR как Peugeot 308. Это очень специфическое производство с редкими навыками", - пояснил представитель KNDS Габриель Массони.

Консалтинговая компания Kearney подсчитала, что увеличение оборонных расходов стран ЕС до 3% ВВП потребует до 760 тысяч новых работников. И это создает риск еще большего дефицита персонала.

Производитель боеприпасов Rheinmetall до 2028 года планирует увеличить штат на 29% - до 9 тысяч человек. Thyssenkrupp Marine Systems ищет 1500 сотрудников для верфи в Висмаре, а итальянская Leonardo активно работает с университетами, потому что "сегодня молодежь предпочитает другие отрасли".

Дефицит кадров привел к тому, что компании начали "переманивать" людей из автопрома. Чешская STV Group, которая производит снаряды, нанимает работников с сокращающихся автозаводов. А немецкий производитель сенсоров Hensoldt приглашает людей с опытом в just-in-time производстве.