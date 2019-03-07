ЕЦБ сделает первый шаг для поддержания замедляющейся экономики еврозоны - прогноз

Европейский центральный банк в четверг снизит прогнозы экономического роста и, вероятно, даст четкий сигнал о том, что примет новые меры стимулирования в форме очередного раунда дешевых кредитов для банков, чтобы не допустить экономического спада.

На фоне отрицательного влияния на экономику еврозоны глобальной торговой войны и неопределенности вокруг выхода Великобритании из ЕС, уверенность деловых кругов снизилась, усилив риск того, что страхи о рецессии станут реальностью и распространятся с Германии и Италии на другие страны блока.

Это вынуждает ЕЦБ и его президента Марио Драги предпринимать шаги, пусть и пока небольшие, для поддержания настроений.

Такие действия определенно будут рассматриваться как изменение политики. ЕЦБ только в декабре завершил программу количественного смягчения и сигнализировал о повышении ставки позднее в текущем году.

Но центробанки по всему миру меняют курс, включая Федеральную резервную систему США, которая сигнализировала о паузе в повышении ставки и сообщила о намерении прекратить сокращение баланса.

ЕЦБ в первую очередь предоставит банкам свежую ликвидность с целью сохранения притока кредитов для корпоративных заемщиков. Затем он официально отложит повышение ставки, которого рынки не ожидают раньше, чем в середине 2020 года.

О некоторых из этих шагов, скорее всего, станет известно в четверг, даже если не все подробности будут обнародованы.

Итоги заседания ЕЦБ будут объявлены в 15.45, а в 16.30 состоится пресс-конференция Драги.