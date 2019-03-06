Новым президентом ЕЦБ может стать экс-глава ЦБ Финляндии -- экономисты

Самый подходящий кандидат вряд ли станет новым главой Европейского центробанка, учитывая политические нюансы процесса отбора и юридические преграды, показал опрос Reuters с участием более чем 50 экономистов.

Наиболее подходящим кандидатом на то, чтобы занять должность главы регулятора после истечения срока полномочий Марио Драги в конце октября считается член исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кёре. Однако самым вероятным победителем считается бывший глава ЦБ Финляндии Эркки Лииканен, и выбор кандидата, скорее всего, будет политическим компромиссом между ведущими странами еврозоны.

Выбор кандидатуры нового главы ЕЦБ станет частью масштабных перестановок в руководстве регулятора: в 2019 году сменится половина исполнительного совета и более трети совета управляющих - достаточно редкое явление, которое может изменить денежно-кредитную политику в блоке.

Более трети респондентов сказали, что Кёре, один из главных разработчиков программы количественного смягчения ЕЦБ, лучше других подходит для того, чтобы сменить Драги. Лииканен и глава Бундесбанка Йенс Вайдманн получили более 20 процентов голосов каждый. Опрос проводился 4 и 5 марта.

Однако в ответ на вопрос о наиболее вероятном победителе более трети экономистов назвали Лииканена. Голоса остальных респондентов разделились практически поровну между главой ЦБ Франции Франсуа Виллеруа де Гало, главой финского центробанка Олли Реном, Вайдманном и Кёре.

Большинство респондентов сказали, что Кёре, скорее всего, в целом продолжит курс, намеченный Драги. В то же время более 60 процентов участников опроса предполагают, что Лииканен займет более “ястребиную” позицию.

Процесс отбора кандидатов, как ожидается, начнется после выборов в Европарламент в конце мая.

“Я думаю, Кёре очень хорошо подходит. (Но) решать, кто станет новым главой, будет не ЕЦБ, - сказал аналитик Rabobank Бас Ван Геффен. - (Решать) будут европейские лидеры... Если вы хотите более нейтральный выбор... тогда бы мы сказали, что компромиссным решением будет Лииканен”.