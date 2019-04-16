Последнее обновление: 16.04.2019 15:27

Госдума приняла закон об изоляции российского сегмента интернета

Госдума РФ приняла в окончательном, третьем чтении закон об изоляции рунета.

«За» проголосовали 307 депутатов (68,2%), «против» — 68 (15,1%).

Положения законопроекта предусматривают создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика, фактически замыкая его внутри страны.

Функции по координации обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета на территории России возлагаются на Роскомнадзор.

Также определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи, обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

Кроме того, предусматривается возможность установки на сетях связи техсредств, определяющих источник передаваемого трафика. Техсредства должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика. Создается инфраструктура, позволяющая обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам.

При этом вводится необходимость проведения регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности Рунета.

Закон об изоляции рунета вступит в силу 1 ноября 2019 года, а его отдельные положения — о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен — с 1 января 2021 года.

Реализация норм закона обойдется госбюджету по меньшей мере в 30 млрд рублей.

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