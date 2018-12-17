Россиян отгородят от мирового интернета

Россия готовит масштабную реформу интернета, которая позволит властям усилить контроль над трафиком внутри страны и отгородить российский сегмент цензурным «файрволом» наподобие китайского.

Законопроект о работе интернета с учетом внешних угроз, внесенный в Госдуму в пятницу сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Андреем Луговым, требует минимизировать «передачу за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи» и обеспечить возможность автономной работы рунета, пишет finanz.ru.

Документ предусматривает возможность установки на сетях связи технических средств, определяющих источник передаваемого трафика. Они должны будут обладать возможностью ограничить доступ к ресурсам с запрещенной информацией не только по сетевым адресам, но и путем запрета пропуска проходящего трафика.

Документ также определяет правила маршрутизации трафика, вводит контроль за их соблюдением и создает возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи.

Документ определяет трансграничные линии связи и точки обмена трафиком и заставляет их владельцев «при возникновении угрозы» обеспечить возможность централизованного управления трафиком.

Угроза, по мнению авторов, исходит от США, где в сентябре 2018-го была принята стратегия национальной кибербезопасности. Документ носит «агрессивный характер», говорится в пояснительной записке: Вашингтон угрожает ответными мерами, «бездоказательно обвиняя» Россию в совершении кибератак.

Все эти меры приведут к созданию глобального российского цензурного файерволла, говорит руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк: Роскомнадзор наделяется полномочиями вмешиваться в маршрутизацию вдобавок к уже имеющимся ресурсам по блокировке сайтов.

«Будут созданы условия, и вся страна будет как на ладони», - пояснил РБК один из авторов проекта депутат Андрей Луговой.

«Мы будем понимать, откуда к нам втекает интернет и откуда и где выходит», - заявил он.

Законопроект стал ответом на поручение президента РФ Владимира Путина, который в ноябре прошлого года потребовал заняться разработкой автономных систем управления интернетом, которые бы избавили сеть от "доминирования" США.

Согласно поручению Путина, Минкомсвязь совместно с министерством иностранных дел должны были попытаться договориться со странами БРИКС о том, чтобы создать собственную систему корневых серверов доменных имен (DNS), которая бы "дублировала" уже существующую, была бы независима от контроля международных организаций и защищала бы в том числе российских пользователей от "целевых воздействий".