Последнее обновление: 02.05.2019 09:43

Путин подписал закон об устойчивом Рунете

Президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивом Рунете. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на то, чтобы защитить устойчивую работу Интернета в России в случае возникновения угрозы его нормальному функционированию из-за рубежа. Он вступит в силу в ноябре.

Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен заработают с 1 января 2021 года.

Законопроект предусматривает, что при Роскомнадзоре будет создан центр мониторинга и управления сетью, который обеспечит доступность услуг связи в России при возникновении экстраординарных ситуаций. Там будут координировать усилия операторов связи в непредвиденных случаях.

Информацию госорганов и госпредприятий в Интернете дополнительно защитят шифрованием. Внутренние сети, не имеющие выхода в Интернет, не подпадают под действие проекта.

Порядок установки, эксплуатации и модернизации в сетях связи технических средств будет утверждать правительство.

Требования к работе точек обмена трафиком определит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по согласованию с ФСБ.

Ответственность за координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования Интернета на территории России ляжет на Роскомнадзор.

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