В России вступил в силу закон об анонимайзерах

В России вступил в силу пакет поправок «Об информации, информационных технологиях и защите информации», регулирующий анонимайзеры, в том числе частные VPN-сервисы.

Теперь тех, кто предоставляет доступ к технологиям обхода блокировок, обяжут закрывать доступ к сайтам, внесенным в список запрещенных. Для исполнения закона запускается федеральная государственная информационная система (ФГИС).

Роскомнадзор по обращению правоохранительных органов будет определять провайдеров, допускающих размещение технологий для обхода блокировок. Провайдеру направят уведомление о необходимости за три дня подключиться к ФГИС. При подключении провайдер будет обязан предоставить данные о владельце анонимайзера, которому Роскомнадзор направит такое же уведомление о необходимости подключения к ФГИС. Только владельцам анонимайзеров дадут на это 30 дней.

После подключения владельцы таких сервисов будут обязаны закрыть доступ к запрещенным сайтам, либо анонимайзер будет заблокирован. Поисковики тоже подключат к ФГИС, чтобы они не выдавали ссылки на сайты из реестра запрещенных.

Вышеуказанные требования не распространяются на госорганы, операторов государственных информационных систем и корпоративные VPN-сети.

Ранее ​Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) выразила обеспокоенность в связи с принятием и вступлением в России в силу 1 ноября закона, ограничивающего работу анонимайзеров. «Закон в случае его расширенного толкования может быть применим к внутрикорпоративным ИТ-системам и процессам, функционирующим на основе технологий VPN и прокси-серверов и используемым исключительно во внутрипроизводственных целях, не предполагающих, в частности, получение информации, доступ к которой ограничен на территории России», - заявил в письме в Роскомнадзор и Минкомсвязи генеральный директор АЕБ Франк Шауфф.