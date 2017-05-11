Последнее обновление: 11.05.2017 17:27

Путин подписал указ, исключающий анонимность в интернете

Путин подписал стратегию развития информационного общества до 2030 года, которая исключит анонимность в интернете. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

В стратегии указывается, что для развития интернета и коммуникационной инфраструктуры в России необходимо создать «такие механизмы партнерства», чтобы они выработали «систему доверия», которая исключит анонимность, безответственность пользователей и безнаказанность «правонарушителей в интернете». Согласно документу, система доверия также должна обеспечивать конфиденциальность и личную безопасность пользователей.

Кроме того, в документе сказано, что государство должно отстаивать право на проведение в Сети своей экономической, политической, информационной и технологической политики.

Путин подписал стратегию развития информационного общества в среду, 10 мая. Данный документ определяет политику России в период с 2017 года по 2030 год. Как отмечается в стратегии, приоритетом во время пользования информационными и коммуникационными технологиями являются «традиционные российские духовно-нравственные ценности» и соблюдение норм поведения.

Также цель стратегии — формирование «национальной цифровой экономики» и «обеспечение национальных интересов». В документе указано, что одними из основных принципов являются обеспечение свободы выбора в получении данных и соблюдение прав граждан на доступ к информации и ее сохранение.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Апрель 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование