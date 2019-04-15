Bentley готовит второй кроссовер

Компания Bentley будет расширять модельную линейку за счет новых кроссоверов и моделей гран-туризм, а исключительно спортивных машин у марки не будет.

Одной из первых новинок должен стать кроссовер крупнее Bentayga, пишет Motor1.

Член правления Bentley по инжинирингу Вернер Титце признал, что для марки приоритетом сейчас являются кроссоверы как модели наиболее затребованного на рынке класса автомобилей. Сейчас речь идет о большей модели, чем нынешняя Bentayga, ориентированная на рынки Китая и США.

Полноразмерный кроссовер - это не единственная новинка, о которой думает Bentley. Кроме этого, компания рассматривает возможность создания новой машины класса гран-туризм. И цель такой модели - привлекать новую аудиторию, поэтому будут позиционировать ее иначе, чем нынешний Bentley Continental GT. Титце уверен, что у марки есть все, чтобы сделать еще одну успешную и востребованную модель.

Что касается электромобилей, то сегодня технологии недостаточно совершенны, чтобы Bentley задумалась о полноценном электромобиле. Теперь марка будет ориентироваться на гибриды или даже машины с двигателями на топливных элементах.

Подробности о будущем марки Bentley будут озвучены в июле 2019 года, когда компания собирается праздновать свой вековой юбилей.