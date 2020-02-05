Последнее обновление: 05.02.2020 13:09

Великобритания запретит продажи дизельных и бензиновых машин через 15 лет

Правительство Великобритании планирует ввести полный запрет на продажу новых дизельных, бензиновых и даже гибридных автомобилей с 2035 года, с не с 2040, как предлагали раньше.

По словам экспертов, перенос даты связан с тем, что в противном случае Британия не сможет выполнить свое обязательство добиться практически полного прекращения выброса в атмосферу двуокиси углерода к 2050 году, передает BBC.

С этой инициативой премьер-министр Борис Джонсон выступил, открывая год борьбы с климатическими изменениями, который должен закончиться саммитом ООН по климату в ноябре. Международная конференция, известная как COP26, пройдет в Глазго. На этом ежегодном мероприятии ООН оценивается прогресс в деле борьбы с климатическими изменениями.

В своем заявлении Борис Джонсон дал понять, что власти могут ввести запрет на дизельные и бензиновые автомобили даже раньше 2035 года, если позволят обстоятельства.

Теперь в предложение о запрете, впервые озвученное в 2017 году, внесены и гибридные автомобили. После введения запрета можно будет покупать лишь электрические и водородные автомобили и фургоны.

Однако сейчас количество полностью электрических автомобилей в Великобритании остается относительно невысоким.

По данным торговой ассоциации автомобильной промышленности Великобритании (SMMT), в 2019 году было продано 37,8 тыс. таких машин, что составляет 1,6% общего количества автомобильных продаж. Впрочем, по сравнению с 2018 годом количество проданных в Великобритании электрических автомобилей более, чем удвоилось.

Изменения в британский план, который еще предстоит согласовать со всеми заинтересованными сторонами, были внесены после того, как эксперты выразили озабоченность, что если ввести запрет в 2040 году, то в 2050 году на дорогах останется еще много автомобилей с обычными двигателями.

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