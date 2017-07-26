В Великобритании запретят машины на бензине и дизеле

В Великобритании продажи автомобилей на дизельном топливе и бензине будут запрещены с 2040 года. Об этом узнали газета The Times и Би-би-си.

Впоследствии с официальным объявлением выступил министр по делам окружающей среды Великобритании Майкл Гоув, сообщает Reuters.

Поставки гибридных автомобилей, которые имеют как электромотор, так и дизельный или бензиновый двигатель, также будут прекращены. Впрочем, пока что менее 1% новых машин, проданных в Великобритании, работают только на электроэнергии.

«Водители дизельных автомобилей не виноваты и, чтобы помочь им переключиться на более чистые транспортные средства, правительство проведет консультации по целевой схеме утилизации, что является одной из ряда мер поддержки автомобилистов», — рассказал The Times представитель министерства окружающей среды. Министр Гоув в свою очередь заявил, что в некоторых, наиболее загрязненных районах, использование дизельных автомобилей может быть запрещено даже ранее 2040 года.

Запрет является частью правительственной программы по улучшению качества воздуха. Власти выделят еще £255 млн на оказание помощи местным властям (всего было выделено £2,7 млрд), чтобы уменьшить выбросы оксида азота (NO2) от дизельных автомобилей, заявил Гоув. Рабочие группы должны будут предоставить план по сокращению выбросов к концу марта 2018 года и финальные предложения к концу года.

Рабочим группам будет предоставлена возможность убирать лежачих полицейских, перепрограммировать светофоры и изменять дорожную разметку для выполнения поставленных задач.

Высокий суд приказал правительству опубликовать план по борьбе с загрязнением окружающей среды, постановив, что прошлая версия плана не соответствовала директивм ЕС по сокращению вредных выбросов в «кратчайшие сроки». Тем не менее, источник Times в правительстве признал, что запрет на дизельные и бензиновые автомобили не позволит сократить вредные выбросы в ближайшие годы. По его словам, превышают допустимый уровень выброса вредных веществ дороги в Бирмингеме, Манчестере, Ливерпуле, Ньюкасле, Бристоле и Саутгемптоне.

Ранее министр окружающей среды Франции Николя Юло заявил, что страна планирует к 2040 году перестать продавать автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. Юло не уточнил, коснется ли это решение автомобилей-гибридов.

По словам Юло, Франция предложит налоговые льготы для тех, кто решит заменить дизельные автомобили старше 20 лет и бензиновые автомобили, произведенные до 2001 года.