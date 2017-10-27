В Великобритании испытали сверхзвуковой автомобиль

В Великобритании прошли первые испытания сверхзвукового автомобиля Bloodhound Supersonic Car (Bloodhound SSC), оснащенного двигателем от истребителя Eurofighter Typhoon.

Bloodhound SSC испытали 26 октября в британском аэропорту Корнуолл в присутствии трех тысяч зрителей.

Болид длиной в 13 метров в ходе пробных разогнался до 322 км/ч, оправдав прогнозы создателей.

До этой скорости Bloodhound SSC разогнался за 9 секунд. Трехкилометровая длина взлетно-посадочной полосы не позволила достичь более высокой скорости.

Пилотом-испытателем стал летчик Королевских ВВС Великобритании Энди Грин, которому принадлежит мировой рекорд скорости для автомобиля в 1228 км/ч на болиде Thrust SSC в пустыне Блэк-Рок в США. Этот рекорд был установлен в октябре 1997 г.