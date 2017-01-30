Shell оснастит заправки зарядными станциями для электромобилей

Уже в текущем году британско-нидерландский нефтяной концерн Shell начнет установку на заправочных станциях колонок для зарядки электромобилей. Вначале ими будут оснащены заправки в Великобритании и Нидерландах, за ними могут последовать другие страны, заявил менеджер концерна Джон Эбботт в интервью газете Financial Times.

По его мнению, такие заправки будут пользоваться высоким спросом в городах. Вместе с тем он предположил, что переход от двигателей внутреннего сгорания к электродвигателям займет несколько десятилетий. Недостаток станций для зарядки электромобилей в Германией, а также высокие цены на зарядку считаются преградами для прорыва электромобильности в этой стране.

Конкуренты Shell, в частности французский нефтяной гигант Total, также готовятся расширить сеть электрозаправок. Кроме того, немецкие автомобилестроители Daimler, VW, BMW, а также Ford планируют в ближайшие годы установить тысячи заправок для электромобилей вдоль немецких автобанов. Электромобили считаются серьезной угрозой для нефтяных концернов, поскольку автомобили потребляют большую часть производимого из нефти топлива.

Правительство ФРГ задалось целью к 2020 году повысить число электромобилей в стране до 1 миллиона. В 2016 году была принята премиальная программа для покупателей таких машин, с помощью которой власти надеются оживить спрос. Покупатели автомобилей с электродвигателями получают премиальные от государства в размере до 4 тысяч евро.