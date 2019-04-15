Последнее обновление: 15.04.2019 15:09

Противники аккумуляторного завода провели очередную акцию в Бресте

Традиционная акция противников строительства аккумуляторного завода в Бресте стала самой массовой за все время проведения. Всего в шествии приняли участие около 500 человек.

Шествие как обычно началось от площади Ленина. Люди громко скандировали «Свободу» и «Нет заводу!».

Сотрудники ГАИ и милиции пытались помешать движению колонны, а ОМОН пытался задержать активистов. Но участники акции не давали людей забирать и отбивали их у милиционеров, пишет «Першы регіён».

Несмотря на поддержку, милиция задержали Александра Кабанова и Дмитрия Бекалюка.

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