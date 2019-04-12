Последнее обновление: 12.04.2019 12:45

Disney запустит стриминговый сервис за $ 6,99 в месяц

Корпорация The Walt Disney Company анонсировала запуск нового стримингового сервиса под названием Disney +. Об этом сообщает The Verge.

"Стриминговорий сервис Disney + запустят 12 ноября за $ 6,99 в месяц или $ 69,99 в год, подтвердила компания в четверг", - говорится в сообщении.

Он будет фокусироваться на кино- и телевизионном контенте от основных развлекательных брендов Disney, которые включают в себя Walt Disney Studios, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm и National Geographic.

На Disney + также будут представлены новые оригинальные сериалы и фильмы производства компании.

Новый стриминговый сервис будет доступен на смарт-телевизорах, планшетах, мобильных устройствах и игровых консолях.

Абоненты Disney + смогут настроить индивидуальные профили для тех, с кем они живут. В частности, можно будет применять родительский контроль для детских профилей.

Все содержимое Disney + будет доступно для загрузки в автономном режиме. Компания также обещает изображение формата 4К HDR, если его будет поддерживать устройство пользователя.

Как отмечает издание, Disney + составит конкуренцию Netflix, Amazon и Apple.

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