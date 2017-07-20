Walt Disney откроет отель в стиле "Звездных войн"

Отель, постояльцы которого смогут почувствовать на себе атмосферу цикла "Звездные войны", откроется в 2019 году на территории парка развлечений Disneyworld в штате Флорида (США), сообщили представители американской кинокомпании Walt Disney, которой принадлежат парк развлечений и права на киносагу.

Отель рассчитан прежде всего на семьи с детьми, которые приехали в парк Disneyworld.

Постояльцы смогут переодеться в костюмы персонажей "Звездных войн" и почувствовать себя участниками саги. Им также будет предоставлена возможность побыть в роли пилота корабля "Тысячелетний сокол" и поучаствовать в космических сражениях.

Среди персонала отеля будут актеры, которые воссоздадут сцены из фильмов.

Ранее компания Walt Disney объявила о предстоящем открытии двух посвященных "Звездным войнам" павильонов в своих парках в штатах Флорида и Калифорния. На их территории будут находиться магазины, кафе и аттракционы в стиле киносаги. Их открытие запланировано на 2019 год. Новый отель станет частью павильона.