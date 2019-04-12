Последнее обновление: 12.04.2019 12:45

Google запустил сервис доставки беспилотниками

Компания Wing, которая принадлежит корпорации Google, запустила в Австралии сервис доставки с помощью беспилотников.

Доставка еды, кофе и лекарств будет осуществляться дронами в 100 домов в Канберре, столице Австралии.

Дронам разрешают летать только днем, а в выходные дни - не раньше восьми утра. Беспилотникам запретили летать над скоплениями людей и над главными дорогами.

Для запуска сервиса доставки компания Wing получила разрешение от авиационной администрации Австралии и местного суда.

Испытания сервиса начались в 2014 году, но многие жители жаловались на шум. Тогда же власти обязали сделать дрон более тихим.

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