США обвиняют Ассанжа в сговоре, ему грозит до 5 лет тюрьмы

Американские прокуроры сообщили в четверг, что основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу предъявлены обвинения в сговоре с бывшим аналитиком военной разведки США Челси Мэннинг для взлома компьютера правительства в 2010 году.

Максимальная мера наказания, которая грозит Ассанжу - пять лет тюрьмы, говорится в заявлении министерства юстиции США.

Британская полиция в четверг задержала Ассанжа в посольстве Эквадора, после того как латиноамериканская страна лишила его дипломатического убежища. Власти США направили запрос на его экстрадицию.