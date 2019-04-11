Последнее обновление: 11.04.2019 17:31

США обвиняют Ассанжа в сговоре, ему грозит до 5 лет тюрьмы

Категории: США Wikileaks

Американские прокуроры сообщили в четверг, что основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу предъявлены обвинения в сговоре с бывшим аналитиком военной разведки США Челси Мэннинг для взлома компьютера правительства в 2010 году.

Максимальная мера наказания, которая грозит Ассанжу - пять лет тюрьмы, говорится в заявлении министерства юстиции США.

Британская полиция в четверг задержала Ассанжа в посольстве Эквадора, после того как латиноамериканская страна лишила его дипломатического убежища. Власти США направили запрос на его экстрадицию.

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