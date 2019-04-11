Последнее обновление: 11.04.2019 12:53

Ассанжа арестовали в Лондоне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Лондоне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Правоохранители заявили, что их пригласили в посольство Эквадора, где находился Ассанж, после того, как у него отозвали право на убежище.

В полиции отметили, что он будет доставлен в суд «как можно скорее».

Основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил убежища в диппредставительстве для того, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании, а также в домогательстве и принуждении к действиям сексуального характера. Ассанж также опасался экстрадиции в США, где ему грозит тюремный срок за публикацию документов Госдепа.

blog comments powered by Disqus
<Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование