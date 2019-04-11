Власти Швейцарии предложили отказаться от стратегических запасов кофе

Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES) предложило исключить кофе из стратегических резервов, сообщается на сайте правительства страны.

В управлении оценили необходимость таких запасов и пришли к выводу, что «кофе не является жизненно необходимым» в соответствии с критериями, по которым формируют резервы. Кроме того, в кофе почти нет калорий, подчеркнули в FONES.

Риск возникновения проблем с поставками кофе в управлении оценили как низкий. Кофе выращивают на трех континентах, а сбор урожая возможен круглый год, добавили в FONES.

Ожидается, что власти страны примут окончательное решение по данному вопросу в ноябре, пишет Reuters. Система резервов на экстренные случаи появилась в Швейцарии между Первой и Второй мировыми войнами.

Сейчас кофе на случай нехватки во время войн, стихийных бедствий и эпидемий хранят 15 швейцарских компаний, включая Nestle. Речь идет о 15,3 тыс. т кофе, этих запасов стране хватит на три месяца. 8,5 млн граждан Швейцарии ежегодно потребляют около 9 кг кофе каждый, это вдвое больше, чем в США (4,5 кг).

По данным швейцарского поставщика питания Reservesuisse, 12 из 15 компаний, которые формируют резервы кофе, выступают за то, чтобы продолжать хранить его, поскольку это помогает укрепить систему поставок. Оценка необходимости в запасах кофе была односторонней, считают в Reservesuisse и указывают на то, что,​ несмотря на низкую калорийность, в напитке содержатся полезные антиоксиданты.

Швейцария ежегодно платит $2,7 млн компаниям, которые формируют кофейные резервы, отмечает Reuters. Действующие обязательства по хранению истекают в конце 2022 года.