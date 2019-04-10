Последнее обновление: 10.04.2019 12:43

Парламент Новой Зеландии принял поправки, ужесточающие закон об оружии

Парламент Новой Зеландии в третьем чтении принял законопроект, вводящий запрет на полуавтоматическое оружие боевого типа, штурмовые винтовки и их детали, сообщает газета New Zealand Herald.

После теракта в Крайстчерче, унесшем жизни 50 человек, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о введении запрета на все боевое полуавтоматическое оружие и штурмовые винтовки на территории страны.

"Пятьдесят человек погибли, и у них нет голоса. Мы в этой палате - их голос. И сегодня мы использовали этот голос правильно", - заявила Ардерн, выступая во время третьего чтения.

Ожидается, что законопроект получит одобрение королевы Великобритании Елизаветы II в четверг и вступит в силу в пятницу. Согласно новым поправкам, владение запрещенными видами оружия может караться тюремным сроком до пяти лет. Отмечается, что законопроект предусматривает узкий ряд исключений, включающий предметы коллекционирования, фамильные ценности и сувениры.

Жители страны, которые ранее приобрели оружие или детали к нему на законных основаниях и обладающие соответствующей лицензией, смогут претендовать на компенсацию. Детали системы выкупа все еще обсуждаются и рассмотрятся кабинетом в мае.

В двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве, суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.

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