Последнее обновление: 10.04.2019 11:26

Новый блэкаут в Венесуэле: 20 из 23 штатов остались без света

Из-за нового блэкаута в Венесуэле большая часть страны осталась без электроэнергии.

"Новый блэкаут в большей части Венесуэлы, в частности в столице Каракасе, заставил многих людей прожить ночь без электроэнергии во вторник", - говорится в сообщении AFP.

Отмечается, что по меньшей мере 20 из 23 штатов Венесуэлы остались без электроэнергии.

Пока неизвестно что стало причиной нового блэкаута в стране.

С первого блэкаута в Венесуэле 7 марта, который длился 5 дней, сбои с подачей электроэнергии перестали быть редкостью.

Как сообщалось, 30 марта без электроэнергии остался 21 из 23 штатов Венесуэлы, в стране начались проблемы с водоснабжением.

1 апреля в Венесуэле было объявлено сокращенным рабочим днем, и продлена отмена занятий в учебных учреждениях в связи с отсутствием электроэнергии.

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