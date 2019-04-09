Последнее обновление: 09.04.2019 12:47

Болгария готова усилить охрану границ от мигрантов при помощи армии

Около трех тысяч военнослужащих Национальной армии Болгарии готовы подключиться к охране государственной границы в случае возникновения кризисной ситуации с беженцами из Греции. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер правительства Болгарии, министр обороны Красимир Каракачанов.

«В связи обеспокоенностью общества из-за напряженности в лагере для беженцев «Диавата» в Греции (недалеко от границы с Северной Македонией), хотел бы заявить, что в настоящее время нет непосредственной опасности возникновения новой волны беженцев в сторону Болгарии. При необходимости, армия готова направить к границе до 3-х тысяч военнослужащих», - написал глава оборонного ведомства.

По словам Каракачанова, в Министерстве внутренних дел и Министерстве обороны разработаны оперативные планы совместных действий в случае возникновения кризисной ситуации.

Несколькими днями ранее мигранты сбежали из греческого центра для беженцев «Диавата» и направились к границам Северной Македонии и Болгарии. Цель мигрантов – попасть в одну из стран Западной Европы.

blog comments powered by Disqus
<Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование