Болгария готова усилить охрану границ от мигрантов при помощи армии

Около трех тысяч военнослужащих Национальной армии Болгарии готовы подключиться к охране государственной границы в случае возникновения кризисной ситуации с беженцами из Греции. Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер правительства Болгарии, министр обороны Красимир Каракачанов.

«В связи обеспокоенностью общества из-за напряженности в лагере для беженцев «Диавата» в Греции (недалеко от границы с Северной Македонией), хотел бы заявить, что в настоящее время нет непосредственной опасности возникновения новой волны беженцев в сторону Болгарии. При необходимости, армия готова направить к границе до 3-х тысяч военнослужащих», - написал глава оборонного ведомства.

По словам Каракачанова, в Министерстве внутренних дел и Министерстве обороны разработаны оперативные планы совместных действий в случае возникновения кризисной ситуации.

Несколькими днями ранее мигранты сбежали из греческого центра для беженцев «Диавата» и направились к границам Северной Македонии и Болгарии. Цель мигрантов – попасть в одну из стран Западной Европы.