В Грузии отменили выпускные экзамены в школах

Парламент Грузии в понедельник принял закон об отмене выпускных экзаменов во всех школах страны.

«Грузинский парламент принял закон об отмене выпускных экзаменов в школах. Законодательную инициативу правительства поддержали 80 депутатов, а 8 проголосовали против», - говорится в сообщении Грузия Online.

Законопроект был поставлен на повторное голосование на внеочередной сессии, так как на заседании 5 апреля принятие документа было провалено. В правящей коалиции это объяснили проблемой технического характера.

Согласно принятому закону, упраздняются выпускные школьные экзамены. Кроме того, от сдачи школьных выпускных экзаменов освобождаются лица, которые не смогли получить документ о получении полного общего образования. В частности, речь идет об учащихся, которые до начала 2018-2019 учебного года преодолели средний уровень общего образования, но не участвовали в выпускных школьных экзаменах.

Также речь идет и о лицах, которые до начала 2018-2019 учебного года преодолели средний уровень общего образования, участвовали в выпускных экзаменах, но не получили положительной оценки, необходимой для получения аттестата о полном общем образовании.