Евросоюз разработал "этикет" для искусственного интеллекта

Еврокомиссия начинает пилотный проект по определению на практике этических принципов, по которым в Европе будет развиваться искусственный интеллект.

Это сделано на основе работы группы экспертов высокого уровня, которая была образована в 2018 году в рамках Стратегии ЕС по развитию искусственного интеллекта, сообщается на сайте Европейской Комиссии.

"Этическое измерение искусственного интеллекта не является предметом роскоши или чем-то таким, чем можно пренебречь. Поскольку только при условии доверия наше общество может в полной мере воспользоваться технологиями. Этический искусственный интеллект - это выгодный всем проект, который может стать конкурентным преимуществом для Европы в разработке искусственного интеллекта, который создается для человека и которому люди могут доверять", - отметил по этому поводу вице-президент по вопросам единого цифрового рынка Андрус Ансип.

Как отмечают в Еврокомиссии, искусственный интеллект может применяться во многих сферах, включая здравоохранение, потребление энергии, безопасность автомобильной техники, фермерское производство, борьбу с климатическими изменениями, мониторинг финансовых рисков и во многих других. Искусственный интеллект может помогать в выявлении мошенничества или злоупотреблений, кибернетических преступлений и угроз, стать эффективным инструментом в руках правоохранительных органов для борьбы против преступности.

В то же время использование таких технологий несет новые вызовы правового и этического характера.

В решении этой проблемы Еврокомиссия придерживается правил "трех шагов": определение ключевых требований к искусственному интеллекту, которому можно доверять, обсуждение таких требований с представителями промышленности и пользователями в рамках пилотного проекта, результатом которых должно развитие международного согласования по развитию искусственного интеллекта исключительно в интересах человека.

Сегодня европейские эксперты определили семь ключевых принципов, которым должен отвечать искусственный интеллект.

Прежде всего, он должен заслуживать доверие, соответствовать законам и правилам.

Во-вторых, искусственный интеллект должен обязательно предусматривать контроль со стороны человека, разрабатываться с уважением к интересам общества и правам человека, не сбавлять и не ограничивать право человека на принятие решений.

Третье правило - надежность и безопасность. Все такие системы должны быть достаточно стабильными в случае ошибок или дисфункции систем на весь период их функционирования.

Четвертое требование - уважение к частным правам человека и к безопасности баз данных, когда такие данные не будут использоваться против человека.

Пятое правило - прозрачность. Человек должен получить возможность отслеживать результаты деятельности искусственного интеллекта или соответствующих систем.

Шестое - эти системы должны применяться на недискриминационной основе, то есть, искусственный интеллект должен учитывать все человеческие особенности, включая физическую способность, навыки и потребности, и быть доступным для всех людей.

Седьмое - такие системы должны способствовать развитию общества и решению проблем охраны окружающей природной среды, который предусматривает принцип ответственности человека за использование систем искусственного интеллекта и за результаты такой деятельности.

Как отмечается, Еврокомиссия стремится вынести этот подход по развитию «этического» искусственного интеллекта на глобальное обсуждение, потому что новейшие технологии и алгоритмы не знают никаких границ. Уже сейчас для достижения этой цели Евросоюз укрепляет двустороннее сотрудничество с ключевыми международными партнерами, в частности с Японией, Канадой, Сингапуром, инициирует обсуждение этого вопроса в формате "Большой семерки", "Большой двадцатки", привлекает к таким дискуссиям международные компании и организации.

По оценке Еврокомиссии, которая есть в Стратегии ЕС по развитию искусственного интеллекта, принятой в апреле 2018 года, объем государственных и частных инвестиций в эту отрасль в европейских странах может достигать 20 млрд евро ежегодно, по крайней мере, в течение следующих 10 лет.