В Венесуэле объявили сокращенный рабочий день из-за блэкаута

В Венесуэле 1 апреля объявлен сокращенным рабочим днем, продлена отмена занятий в учебных заведениях в связи с нехваткой электроэнергии. Об этом заявил министр связи Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения.

"Для обеспечения последовательности в предоставлении электроэнергии правительство приняло решение сохранить приостановку работы школ и установить рабочий день в государственных и частных учреждениях до 14:00", - сказал министр.

В воскресенье в столице Каракасе прошли демонстрации сторонников властей Венесуэлы и их противников, поддерживающих оппозицию.

Как сообщалось, 30 марта без электроэнергии остался 21 из 23 штатов Венесуэлы, в стране начались проблемы с водоснабжением.