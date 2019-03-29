Последнее обновление: 29.03.2019 09:45

В Польше большинство школ готово к общенациональной забастовке

Подавляющее большинство школ по всей Польше планирует принять участие в общенациональной забастовке, которая должна начаться 8 апреля, их требование - повысить зарплаты учителям. Об этом сообщил председатель Объединения профсоюза польских учителей Славомир Броняж по результатам так называемых референдумов, проведенных среди педагогов.

Броняж призвал вице-премьера Беату Шидло, которая от Совета министров отвечает за переговоры с педагогами, предусмотреть повышение финансирования отрасли за счет увеличения субвенций из госбюджета. По его убеждению, правительство не может перекладывать ответственность за увеличение зарплат учителей на органы местного самоуправления, ведь именно правительство на 94% обеспечивает средства на зарплаты педагогам.

Польское правительство пока не готово повышать зарплаты учителям. Впрочем, оно декларирует готовность к дальнейшим переговорам. В то же время председатель Совета министров Матеуш Моравецкий призвал учителей отказаться от забастовки, которая может поставить под угрозу экзамены в школах и лицеях, начинающиеся 10 апреля.

Вице-премьер Ярослав Говин подчеркнул, что правительство готовит план “Б” для проведения экзаменов, если власть не договорится с учителями. В то же время он не сообщил деталей этого плана.

В апреле 2018 года правительство подняло зарплату учителям на 5%, еще на 5% - с января этого года и на очередные 5% планирует повысить в сентябре. Несмотря на это, зарплата учителей в Польше остается одной из самых низких среди работников бюджетной сферы, поэтому они требуют повышения зарплат на 1 тыс. злотых (примерно 7 тыс. грн).

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