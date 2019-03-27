Археологи нашли в Египте древний порт

На западном берегу Нила археологи обнаружили древний порт, который использовали для перевозки камня для строительства храмов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство по делам древностей Египта.

"В сообщении Facebook во вторник министерство заявило, что главный порт, который использовался для транспортировки камня вдоль реки Нил из карьеров Гебель-эль-Силсила, был обнаружен археологической экспедицией при раскопках руин Ком Омбо вблизи Асуана", - говорится в сообщении.

По словам генерального секретаря Высшего совета по вопросам древностей Египта Мустафы Вазири, порт простирается более чем на 100 метров и находится на расстоянии 200 метров от большого карьера.

Территорию очистили от речного ила и обнаружили надписи и механизмы для привязки лодок.

Генеральный директор Совета Асуан и Нубии Абдул Муне Саид отметил, что карьер Гебель-эль-Силсила широко использовали с 18-й династии фараонов.

По его словам, камень, использовавшийся для строительства храмов, таких как Аль-Карнак, Хабу, Ком-Омбо и Дендера, в основном добывали в карьерах региона.