В Египте нашли гробницы эпохи Римской империи

Египетская археологическая миссия Министерства древностей обнаружила две гробницы римской эпохи в оазисе Дахлу. Об этом сообщает Egypt Independent.

«Египетская археологическая миссия Министерства древностей, которая действует в археологическом районе города Бир-эль-Шагала Моут, оазис Дахлы, обнаружила две древние гробницы, относящиеся к римской эпохе», - говорится в сообщении.

Как отмечается, на стенах гробниц сохранились многоцветные и четкие погребальные рисунки.

По словам генерального секретаря Верховного совета по древностям Мостафы аль-Вазири, первая гробница состоит из 20-градусных ступеней к известняковому алтарю, который, в свою очередь, ведет к входу в главный зал гробницы. Зал был построен из кирпича. Большая часть его сводчатого потолка изношена.

Вторая гробница, по словам главы египетского сектора древностей Аймана Ашмави, находится к востоку от первой. Она также кирпичная и состоит из зала поперечного сечения и двух боковых камер с разрушенными порогами. Кроме того, гробница содержит фундамент погребального храма с алтарем из глиняных кирпичей и камином, там находился стол для жертвоприношений.

По словам Ашмави, первые археологические раскопки в регионе начались в 2002 году и продолжались пять археологических сезонов.