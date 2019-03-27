Премьер Польши выступил против директивы ЕП об авторском праве в интернете

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против вызвавшей полемику директивы в Европарламенте об авторском праве в интернете и поблагодарил депутатов правящей партии за то, что они голосовали против.

Европарламент во вторник на пленарной сессии в Страсбурге утвердил вызвавшую споры реформу авторского права в интернете, противники которой опасались введения цензуры и "налога на гиперссылки". Новые правила регулирования авторских прав обяжут онлайн-сервисы заключать лицензионные соглашения с авторами произведений и редакциями СМИ. Текст директивы, которую обсуждали несколько лет, был поддержан 348 голосами, против высказались 274 депутата.

Мы были, есть и всегда будем за свободу в интернете. Благодарю всех евродепутатов PiS (правящая партия Польши "Право и справедливость") за то, что голосовали за свободу и гражданские права миллионов польских пользователей интернета", - написал Моравецкий в Twitter.

Во время голосования о принятии директивы против высказались все депутаты от польской правящей партии "Право и справедливость". Голоса же депутатов от польской оппозиционной партии "Гражданская платформа" разделились: семеро из них проголосовали за, а четверо - против.