В Казахстане третьи сутки борются с возгоранием на нефтяном месторождении

Противопожарные службы Казахстана третьи сутки продолжают борьбу с возгоранием на нефтяном месторождении "Каламкас" в Мангистауской области на западе страны, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель комитета по ЧС (КЧС) МВД республики Нурсултан Нурахметов.

Утром в понедельник на нефтяном месторождении "Каламкас" в Мангистауской области, разрабатываемом АО "Мангистаумунайгаз", на одной из скважин загорелась газоводяная смесь. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров, огонь поднимался на высоту 10 метров. Жертв и пострадавших нет. Во вторник нацкомпания "КазМунайГаз" сообщила, что локализовать возгорание не удается в связи отсутствием подъездных путей к очагу.

"Тушение пожара продолжается", - сообщил представитель КЧС.

Внештатная ситуация на месторождении "Каламкас" произошла 13 марта. При бурении скважины произошел выброс газоводяной смеси. В тот же день устье скважины было загерметизировано, однако вокруг буровой площадки начал выходить на поверхность буровой раствор, закачанный в скважину, а также газ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять все необходимые меры по ликвидации ЧП и взял этот вопрос под свой контроль.

Акционером АО "Мангистаумунайгаз" (99% акций) является СП Mangistau Investments B.V., которым на паритетной основе владеют казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" и китайская CNPC.