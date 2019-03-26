ЕП одобрил директиву об ужесточении требований авторского права в интернете

Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил вызвавшую споры реформу авторского права в интернете, противники которой опасались введения "цензуры" и "налога на гиперссылки".

Текст директивы, которую обсуждали с 2016 года, был поддержан 348 голосами, против высказались 274 человека.

Новые правила регулирования авторских прав обяжут онлайн-сервисы делиться доходами с авторами произведений и редакциями СМИ. Особые споры вызвали положения, которые обязывают онлайн-платформы, обеспечивающие обмен контентом, нести ответственность за содержание и заключать "справедливые лицензионные соглашения с правообладателями".

Ранее пять стран ЕС (Нидерланды, Люксембург, Польша, Италия и Финляндия) отказались поддержать реформу. По их мнению, "директива не имеет юридической ясности, приведет к правовой неопределенности для многих заинтересованных сторон и может посягать на права граждан ЕС".

Авторы инициативы, напротив, заверяют, что текст позволит по-прежнему делиться как выдержками из новостных статей, так и "гифками". Закон в случае его одобрения не будет применяться к загрузкам произведений в онлайн-энциклопедии или на программные платформы с открытым исходным кодом.

Власти ЕС опровергали утверждения о том, что собираются в рамках поправок в законодательство об авторских правах запретить использование интернет-мемов или карикатур. Однако противники нововведений опасались возможных блокировок контента, в котором могут оказаться нелицензированные фрагменты.