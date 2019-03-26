В городах Германии эвакуируют ратуши из-за угрозы взрыва

В целом ряде городов Германии во вторник, 26 марта, эвакуировали сотрудников городских администраций. Письма с угрозами взрыва получили в Аугсбурге, Кайзерслаутерне, Хемнице, Геттингене, Нойнкирхене и Рендсбурге.

Представитель полиции Кайзерслаутерна земля (Рейнланд-Пфальц) описал хронологию событий следующим образом: "Около 01.30 утра на электронный адрес ратуши поступило письмо с угрозами. Оно было обнаружено одним из сотрудников около 08.00". Из здания вывели всех сотрудников, его обыскали, в том числе с задействованием служебных собак. Территория, прилегающая к горсовету, была оцеплена. Представляющих угрозу предметов не обнаружено.

С небольшими вариациями данный сценарий повторился и в других городах. Так, в Геттингене (в Нижней Саксонии) полиции пришлось временно изменить маршрут движения городского транспорта из-за его непосредственной близости к ратуше. В Нойнкирхене по соображениям безопасности эвакуировали также находившийся неподалеку от горсовета детский сад. В Аугсбурге определенные корректировки были внесены в расписание трамваев и автобусов.

В правоохранительных органах ФРГ пока не уточняют, кто мог стоять за угрозами и были ли акции скоординированы.