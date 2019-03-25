В аэропорту Франкфурта отменены 66 рейсов из-за сбоя в программном обеспечении

Сбой программного обеспечения в одном из центров Немецкой службы безопасности полетов (DFS) привел к новым отменам рейсов в Германии. В первой половине дня в понедельник, 25 марта, в аэропорту Франкфурта-на-Майне были отменены 68 из 1400 рейсов, сообщила управляющая компания Fraport.

При этом 46 из этих рейсов аннулировала авиакомпания Lufthansa. В результате в нужное время не смогут вылететь 4500 пассажиров, сообщила представитель авиаперевозчика. По данным авиакомпании, отменены прежде всего рейсы, которые повторяются с небольшими интервалами времени.

Решение связано со сбоем программного обеспечения в одном из центров Немецкой службы безопасности полетов (DFS), который находится в Лангене близ Франкфурта и контролирует регион между Боденским озером, границей с Нидерландами, Касселем и Тюрингией. В связи с возникшими проблемами пропускная способность центра снижена на 25 процентов. Судя по всему, часть полетов будет отменена и в ближайшие дни. Сбой в программном обеспечении предполагается устранить в ночь на 28 марта.

Другие диспетчерские центры DFS в Мюнхене, Бремене и Карлсруэ от компьютерного сбоя не пострадали.