Lufthansa стала первой европейской "пятизвездочной" авиакомпанией

Немецкая Lufthansa стала первой европейской авиакомпанией, получившей пять звезд британского рейтингового агентства Skytrax, говорится в релизе Skytrax.

"Lufthansa была удостоена высшего пятизвездочного рейтинга Skytrax… Это единственная европейская авиакомпания, получившая такую оценку", - говорится в сообщении.

Ранее пятью звездами от данного агентства обладали только девять компаний: катарская Qatar Airways, сингапурская Singapore Airlines, гонконгская Cathay Pacific Airways, южнокорейская Asiana Airlines, китайская Hainan Airlines, японская ANA All Nippon Airways, индонезийская Garuda Indonesia, тайваньская EVA Air и эмиратская Etihad Airways.

Сама Lufthansa, согласно сообщению компании, объясняет свой успех в рейтинге значительными инвестициями в воздушный флот, обновлением салонов всех классов обслуживания, внедрением технологичных сервисов.

Lufthansa Group — один из крупнейших европейских авиаперевозчиков. Штаб-квартира расположена в Кельне. Штат компании по состоянию на конец сентября 2017 года насчитывал 128,8 тысячи человек.